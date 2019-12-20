"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" başladı

20.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturdu.

"Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine" başlığıyla düzenlenen forumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çocuk ve gençlik kitaplarının insanı ve toplumu birlikte biçimlendirdiğini belirterek, forumla bir yayıncılık meselesinin değil, insanlık meselesinin ele alındığını aktardı.

Demircan, "Forumda, 'pazardaki arz talep dengesi', 'üretim', 'kolaylık ve zorlukları', 'yabancı ülkelerin ürünleri ve yabancı ülkelere gönderdiğimiz ürünler', 'teknolojinin getirdiği yeni yayın alanları', 'sanat ve estetik anlayışı', 'toplumsal kavrayış ve gelecek vizyonumuz', 'tahripkar yaklaşımlara karşı insani duyarlılık', 'kötü alışkanlık' ve 'yönlendirmelerin kendine fırsat arayışı' gibi çocuk ve gençlik kitaplarımız için çok sayıda konuşmamız ve ortak bir akıl geliştirmemiz gereken başlık var." diye konuştu.

Bakanlık olarak kitaba, okumaya, kütüphaneye, yazara, editöre, öğretmene büyük önem verdiklerini dile getiren Demircan, çocuk ve gençlik kitaplarının niteliklerinin artması ve çoğalması için imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Demircan, forumdan çıkacak ortak aklın gereklerini de yapacaklarını ifade ederek, "Eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş, duyarlı bireyler yetiştirmek üzere düzenlenen forum, öğretmen ve aileler için bir yol haritası belirlemeyi amaçlıyor." dedi.

"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları İçeriklerini Zenginleştirmenin Yolları" ve "Ailede ve Örgün Eğitimde Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Eserlerinden İstifade Etme Biçimleri" başlıklı iki ayrı oturumdan oluşan foruma, okul öncesi eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk psikologları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler ile yayımcılık meslek örgütlerinin temsilcileri katılıyor.

Evrensel, bilimsel kriterler, ulusal ve uluslararası araştırmalar ile uygulamaların da ele alınacağı forum iki gün sürecek.

Kaynak: AA