Sporcuların sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişimini de desteklemek için çocuk ve gençlere iletişim becerileri eğitimi başladı.

MALATYA (İHA) - Sporcuların sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişimini de desteklemek için çocuk ve gençlere iletişim becerileri eğitimi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya İnönü Üniversitesi işbirliği gerçekleştirilen ve sporcuların mental gelişimine destek sağlayacak olan eğitim semineri, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Ayşenur Doğan tarafından veriliyor.

Program kapsamında her iki haftada bir düzenli olarak eğitimler düzenlenecek. Eğitimler boyunca 8-18 yaş aralığındaki yaklaşık 300 sporcu ve velilerine eğitimler verilecek. Bu eğitimler iletişim becerileri, gençlik ve iletişim, bağımlıkla mücadele, sporcuların kültürel gelişimi, çocuk psikolojisi ve sporda hijyen gibi birçok modül içeriyor. Böylelikle sporcuların sosyal uyumu, mental gelişimi, sanat-spor ile rahatlamaları, iletişim eksiklikleri tamamlanarak sporcuların sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişimi de desteklenecek.

Eğitim modülleri programlarının yürütücülüğü, Spor Uzmanı Ercan Karadoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca programın her aşamasında bulunan Necati Özer, Polat Yücedal, Yakup Tuncal, Adıgüzel Güllükopar ve Abidin Can Coşkun sporcuların bireysel gelişimini takip ederek programı aktif olarak devam ettirmek için çaba gösteriyor. Program 8 eğitim modülünden oluşuyor. Mayıs ayı içerisinde program kapanışı yapılarak sonlandırılacak.

Program sonunda sporculara ve ailelerine memnuniyet anketi uygulanarak sonuçlar değerlendirilecek. Spor ve akademik çevrenin işbirliğinin başarıya etkisi ölçülerek sonuçlar ele alınıp gençlerinin nasıl daha iyi geleceğe hazırlanabileceği tespit edilmiş olacak. - MALATYA