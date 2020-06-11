Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi

Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi.

11.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:41

Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi

MANİSA - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi. Enerjiyi atmak ve güzel vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençlere kitap hediye edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 20 antrenör ve 25 güvenlik görevlisi etkinlikte görev aldı. Çocuk ve gençler, sporla dolu keyifli dakikalar geçirirken, yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Öztürk: "Spor yapan çocuk mutlu ve sağlıklı oluyor"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni normalleşme takvimine göre belirlenen kurallar çerçevesinde hareket ederek, vatandaşları sporla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu süreçte daha önce 'balkonda spor' etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Öztürk, bu kez de çocuk ve gençler için spor panayırına benzer bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öztürk, sporun çocuk ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bağışıklık sistemini ayakta tutan en önemli faktörlerden biri de spor yapmaktır. Bilindiği gibi salgın nedeniyle evde kalan çocuk ve gençlerimiz bir süre 'hareket eksikliği' yaşadı. Bu hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkileme ihtimaline karşı böyle bir organizasyon planladık. Tabi ki bunu sağlık tedbirleri çerçevesinde, uzman antrenörlerimiz eşliğinde yaptık. Spor yapan çocuk, mutlu, başarılı ve sağlıklı oluyor. En değerli varlıklarımızın spor yaparken yaşadığı mutluluğu ve heyecanı görmek bizleri oldukça mutlu etti. Bakanlığımız himayesinde halkımızın spor yapması için gereken neyse yapmaya hazırız" diye konuştu.

Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Haber
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Halife Hafter Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı İrem Derici Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:10:51. #1.15#
title