Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi ailelere destek oluyor

07.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:38

Trabzon'da hizmet vermeye başlayan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi, çocuk gelişiminden tıbbi genetik uzmanına, ergoterapisten eğitim danışmanına kadar birçok uzman eşliğinde çocuk ve ergenlerin yanında ebeveynlere de destek sağlıyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde 3 ay önce hizmete giren birimde, çocuğa ya da erkene teşhis konulduktan sonra ailelerle grup terapileri yapılarak sorunun çözümü konusunda uzmanlar eşliğinde çözüm aranıyor.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi Klinik Şefi Doç. Dr. Onur Burak Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde çocuklu her 5 ailelerden birinin, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından görüş alacak seviyede sorunlar yaşadığını söyledi.

Gelişimdeki çocuğunun sorunlarını danışan ailelerin, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm gibi sorunlarla uzmanlara geldiğini belirten Dursun, problemlerin değişken olduğunu aktardı.

Dursun, Sağlık Bakanlığının bu konuda hassas davrandığına işaret ederek, "Numune Kampüsünde açılan birimimizde ilk önce uzman sayılarımızın artırılmasıyla işe başlandı. Uzman sayıları belli bir seviyeye gelince daha nitelikli, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet verecek birimlere ihtiyaç oldu. Türkiye'nin dünya standartlarında hizmet veren ilk multidisipliner Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi Trabzon'da açıldı." diye konuştu.

Ailelerin bir uzmana ihtiyaç duyduklarında birime ulaştıklarını aktaran Dursun, şunları belirtti:

"Amacımız çocukların ve ailelerin bütün sorun ve ihtiyaçlarını tek bir birimde, farklı profesyonellerin katılımıyla çözmek. Başvurudan sonra bu merkezde ailelerin ihtiyaç duyacağı bütün uzmanlar kendilerine görüş sağlayarak destek oluyor. Ebeveynlerin bütün ihtiyaç duyacakları birimler aynı merkezin içerisinde hizmet vermektedir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili uzmanlarını hastanede görevlendirdi."

Dursun, çocuklardaki ruhsal sorunların tek bir uzmanı ilgilendirmediğine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Uzmanlarımız çocuk için yardım planlarken aile ve kardeşler için de yardım planlamış oluyor. Devlet imkanlarının yanı sıra psikolojik destek alımı ve eğitim planlanması da bu birim içerisinde yer alıyor. Aileye hiçbir yere gitmeden tamamen ücretsiz, devlet imkanlarıyla hizmet sağlayabiliyoruz. Bu kapsamda aile de uzmanların yardımlarıyla sosyal imkanlardan haberdar oluyor ve faydalanıyor. Örneğin ilk defa otizm tanısı alan bir olgu ve ailesine sadece tanı hizmeti vermek yetmiyor."

Birimde çocuklar ya da ailelerle yer alan aynalı ve kapalı devre kamera sistemleriyle çalışan odalarda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dursun, aileler için grup terapisti olanağı sağladıklarını, ebeveynliğin nasıl yapıldığını ve ne tür programların görüşülebileceğinin anlatıldığını aktardı.

"Çocuklara ve ergenlere Sağlık Bakanlığının destekleriyle üst düzey eğitim veriliyor"

Dursun, birime gelen ailelere, çocuklara ve ergenlere Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle üst düzey eğitim verildiğini belirterek, Numune Kampüsünde gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir hizmet başlattıklarını vurguladı.

Dursun, 9 ayrı birim, 13 profesyonel ekiple çocuklara iyi hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirerek, yoğun talep aldıklarını, bu nedenle randevuları ötelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal hizmet uzmanı Hasan Semih Gül de tanısı konulan çocukların ailelerine sosyal hakları konusunda bilgilendirme yaptıklarını ifade ederek, "İlk tanıyı almış ailelerin genellikle çocuklarının rahatsızlıklarıyla ilgili bir yıkım süreci oluyor. Bununla ilgili psiko destek sağlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarının ve kendilerinin yasal ve sosyal hakları hakkında eğitici çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA