"Çocuk ve Aile Fuarı" 21 Eylül'de Başlıyor!

'Mutlu Çocuk=Mutlu Aile' teması üzerine kurgulanan ve ana fikrinde bilinçli olmak vurgusu yer alan 'Çocuk ve Aile Fuarı'nın İstanbul Anadolu yakasında yapılacak ilk ve tek çocuk ve aile fuarı olma özelliği, bu fuara ait ilklerden sadece birisi. Sosyal Sorumluluk misyonu ile sahiplenilen bir diğer ilk ise; Dünya Sağlık Örgütünün 2017 işitme kaybı eylem planında da belirttiği gibi, global bir halk sağlığı sorunu olan ve ülkemizde de nüfusumuzun yaklaşık yüzde bir buçuğunu etkileyen İşitme Kaybı hakkında, işitme kayıplı çocuklara ve ailelerine rehabilitasyon desteği veren Çocuk Eğitim Derneği'nin (ÇED) yaptığı çalışmaları destekleyip, işitme teknolojisi ve eğitim programları hakkında farkındalık yaratacak panellere fuar kapsamında yer veriliyor olunması. Fuarda gerek sergilenen ürünlerde gerekse fuar süresince yapılacak panellerde işlenecek konu başlıklarında ve tüm çocuk etkinliklerinde 'Bilinçli Olmak' teması vurgulanıyor! Eğitim, Sağlık, Teknoloji ve Beslenme konularındaki tüm yeni yaklaşımları takip eden ve çocukları için en iyisini uygulamaya çalışan tüm aileler; web sitesinden ücretsiz kayıt imkânı olan bu fuar için ajandanızda yer açmayı unutmayın!

AİLELERE ÖZEL PANELLERDE ÇOK ÖNEMLİ KONULARA YER VERİLİYOR…

'Çocuk Ve Aile Fuarı'nda yapılacak panellerde aileler, çocuklarına dair en çok öğrenmek istedikleri 'Okuma Kültürü ve Çocuk Kitapları Üzerinden Çocuklarla İletişim Kurmak', 'Çocuklarda Öfke Kontrolü ve Empati Geliştirme', 'Çocuklar için Güvenli Internet Kullanımı','Güçlü Çocuk Yetiştirmek' 'Bebek ve Çocuk Beslenmesi', Çocuklarda KBB hastalıkları' gibi birbirinden önemli konular hakkında işin uzmanları tarafından bilgilendirilecek. Panellerde yeni anneler ve anne adayları da unutulmadı! 'Doğum Sonrası Estetik Kaygılar; Ameliyatlı ve Ameliyatsız Çözümler' ve 'Hamilelikte Ayak Sağlığı ve Ayak Bakımı' gibi annelere özel konular da uzmanlar tarafından açıklanacak.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİN SINIRLARINI ZORLAYACAK…

Çocuklar için "Dur!" "Hayır" ve "Dokunma!" yerine "Hadi!" "Dokun!" "Keşfet!" cümlelerinin kullanılacağı fuarın çocuk etkinlik alanında dört gün boyunca İyi Cüceler Çocuk Kitabevi çatısı altında gerçekleştirilecek birbirinden keyifli etkinlikler ile çocuklar özgürlüklerini doyasıya yaşayacaklar. Uluslararası masal anlatıcısı Şeyda Çevik ile interaktif masal etkinliğine katılarak hayallerin sınırsızlığını deneyimleyecek, Hakan Sezgin tarafından yürütülecek Orff ve ritm etkinliği ile bol bol neşelenecekler. Hayalbaz Tiyatro ile 16. Uluslararası İstanbul Kukla Festivalinde oynanan "Evvel Zaman İçinde" isimli müzikli çocuk oyunu ile geleneksel Türk tiyatromuzun öğeleriyle tanışacak, International Play Association Türkiye temsilciliğinin doğa ve çevre farkındalığı kazanmaları amacıyla kurguladığı doğa dostu oyunlarla da farklı deneyimler yaşayacaklar.

Tüm çocuk etkinliklerinin ücretsiz olacağı fuar da çocuklar hayallerinin sınırlarını zorlarken, bu süreçte anne -babalar da fuar içerisindeki birbirinden önemli konu ve konukların olduğu seminerleri takip edebilirler ya da kendi ilgi alanları için keşfe çıkma fırsatını değerlendirebilirler.