Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
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Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu

Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Erkaya Yırık'ın koltuğunu devrettiği öğrencilerden biri İl Emniyet Müdürü'nü arayarak denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi, başka biri de herkesin maske mesafe ve hijyene dikkat etmesini istedi.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Erkaya Yırık'ın koltuğunu devrettiği öğrencilerden biri İl Emniyet Müdürü'nü arayarak denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi, başka biri de herkesin maske mesafe ve hijyene dikkat etmesini istedi.

Vali Erkaya Yırık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak sırasıyla 2'inci sınıf öğrencisi Beyza Zorlu, 1'inci sınıf öğrencisi Mirza Aydınlıoğlu'na devretti. Koltuğa geçtiğinde ilk icraatı sorulan öğrencilerden Beyza, "Herkesi aşılamak ve korana virüsün bitmesini istiyorum" dedi. Ardından İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i arayan Beyza, denetimlerin artırılmasını istedi. Koltuğa oturan Mirza ise, maske mesafe ve hijyene dikkat çekti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğin belirten Vali Erkaya Yırık, "Başta büyük önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Devletimiz dünya var oldukça var olsun" dedi.

Tüm dünya çocuklarının gününü kutlayan öğrencilerden Beyza Zorlu "Tüm dünya ile birlikte pandemi sürecinden geçiyoruz. Okullarımızın açık kalabilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istiyorum. İnanıyorum ki bu aziz memleketteki her vatandaşımız bunu başaracaktır. Eğitim en önemli işimizdir" şeklinde konuştu.

Koltuğa oturmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Mirza Aydınoğlu'da "TBMM'nin 101'inci yılını kutluyorum. Gazi Mutafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm çocuklarının bayramını kutluyorum. İlk icraatım herkesin maske mesafe hijyen kurallarına uyması ricam olacaktır. Olmazsa sadece biz değil kendinizde çekersiniz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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