Çocuk Vakfından TBMM'ye Mektup

Çocuk Vakfı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a gönderilen mektupta, TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu kurulması önerisi yapıldı.

Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, Vakıf, TBMM'nin çocuklara karşı da sorumlu olduğu düşüncesiyle TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu kurulması amacıyla Mustafa Şentop'a mektup gönderdi.

Mektupta, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuk, gençlik ve kadınla ilgili araştırma amaçlı komisyonlar dışında daimi komisyon kurulamadığı hatırlatıldı.

Mecliste aile, çocuk, gençlik ve kadınla ilgili yasa çalışması ve gündemlere odaklı bir ihtisas komisyonunun gerekli olduğunun belirtildiği mektupta, bu konularla ilgili bütün karar mercilerinin en yüksek temsille yükümlü olmasının önemine vurgu yapıldı.

Mektupta, "Aile, çocuk, gençlik ve kadınla ilgili kök sorunların çözümünde zihniyet değişimini harekete geçirecek ve kültür ve medeniyet merkezli öneriler geliştirmek üzere aile, çocuk, gençlik ve kadınla ilgili bütün alanlarda ülke ölçekli yapılması gerekli çalışmaları tespit etmek ve önermek amacıyla TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu -alt komisyon değil- kurulması önerimizin gündeme alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA