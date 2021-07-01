Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi
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Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi

Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) tarafından düzenlenen Klasik Gitar Yaz Programı'nın ilk dersi 29 Haziran Salı günü Japon Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Klasik gitarın temel çalma becerilerini kazandırmayı amaçlayan programın ilk dersine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan, yaz programlarının yürütücüleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Demirci: "10 ayrı programın bugünden itibaren Eylül ayının ilk haftasına kadar yürütülmesi planlandı"

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci şunları söyledi: Çocuk Üniversitesi kapsamındaki etkinlikler geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yüz yüze yapılamadı. Bu yıl Klasik Gitar Programımız da ilk yüz yüze etkinliklerimizden biri oldu." Çocuk Üniversitesi'nin tarihine de değinen Demirci, "Çocuk Üniversitemiz 2011 yılında üniversitemiz bünyesinde kuruldu. O günden bugüne özellikle bilim, sanat, spor alanlarında 7-17 yaşlarındaki çocuklarımız, gençlerimizin akademik ortam deneyimlerini tecrübe kazandırmak amacıyla programlar yürütüldü. Bu programlardan biri de Klasik Gitar. Klasik gitarın pek çok gencin hayatında önemli bir rolü vardır diye düşünüyorum. Farklı konularda 10 ayrı programın bugünden itibaren Eylül ayının ilk haftasına kadar yürütülmesi planlandı. Sonuç olarak bu programlara katılacak olan öğrencilerimize, gençlerimize keyifli ve verimli bir süreç olmasını öncelikle temenni ediyorum. Programlarda katkısı olan hocalarımıza ve emeği geçenlere de teşekkürlerimi iletiyorum."

Prof. Dr. Yanık: "Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz var"

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için 'Çocuk Üniversitesi' ifadesini kullandıklarını söyleyen Merkez Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, merkezin yaz programındaki ilk dersinin açılışı ve tanıtımı için bir araya gelindiğini belirtti. Prof. Dr. Yanık, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün yüz yüze programımızın açılışını yapıyoruz. Pandemi koşulları dolayısıyla dersimizin açık havada yapılmasını uygun gördük ve Rektör hocamız, rektör yardımcılarımız sağ olsunlar böyle bir imkânı bize verdiler. Üç programımız açık havada olacak. Bunun dışındaki programlarımızın henüz geçiş döneminde olduğumuz için zoom programı üzerinden, çevrim içi olarak yapılması planlanıyor. Pandemi dönemi bize uzaktan eğitimin de mümkün olduğunu gösterdi. Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz var, talep olduğu takdirde bunu da devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde eğitimlerimizin bir kısmı yine yüz yüze, bir kısmı da uzaktan olmaya devam edecek."

Prof. Dr. Erdoğan: "Bugün burada başladığımız süreç bu mücbir sebebin bittiği gün olsun"

Öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve anlamlı olabilmesi için dokunmanın, hissetmenin, görmenin gerekli olduğunu vurgulayan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan, "Bugün burada başladığımız süreç bu mücbir sebebin bittiği gün olsun. Çocuk Üniversitesi'nin en başta çocuklara, daha sonra ailelerine ve daha sonra da tüm insanlığa katkı sunmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Beril Ateş: "Çocuk Üniversitesi olarak etkinliklerimizi daha da genişletmek istiyoruz."

Pandemi döneminde ilk kez yüz yüze bir program gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Program Koordinatörü Beril Ateş, "7-17 yaş gruplarındaki çocuklara ve gençlere yönelik olan dersimizi açık havada planladık. Eğitimlerin açık havada ve sınırlı sayıda öğrenciyle olması bizim için daha güvenli. Çocuk Üniversitesi olarak etkinliklerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Bu kapsamda bunun gibi sanatsal, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık ve spor bilimleri gibi programları da eğitimlerimize eklemek hedeflerimiz arasında." dedi.

Prof. Tonella Tüzün: "Anadolu Üniversitesi bu projenin yaşam bulabilmesi için en uygun yerlerden biri"

Çocuk Üniversitesi 2021 yaz döneminde Klasik Gitar ve Müzik Teorisi adlı iki ayrı programı yürütme görevini üstlenen Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün ise, "İnsanı doğru meslekle buluşturmak gelişmiş toplumların ortak bir özelliği, işte bu projenin amacı da tam bu noktayı hedefliyor: çocukları sosyal, kültürel, sanatsal bilimler ve sportif bilgiye maruz bırakmak. Çıktıları değerlendirerek onların yeteneklerine uygun meslek seçimi için veriler elde etmek ve bu veriler içinden en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamlarına doğru dokunuşları yapabilmek. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi bu projenin yaşam bulabilmesi için en uygun yerlerden biri." diye konuştu.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan ve Klasik Gitar Programı eğitmeni Adil Koray Barut'un "Hatırla Sevgili" ve "Nazende Sevgilim" şarkılarını seslendirmesiyle açılış programı sona erdi.

Kayıtları devam eden programlara katılmak ve programlar hakkında bilgi edinmek için www.cocuk.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edilebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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