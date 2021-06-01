Çocuk Trafik Eğitim Parkında Çalışmalar Devam Ediyor.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte kontrollüğünü İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yaptığı Çocuk Trafik Eğitim Parkında incelemelerde bulunarak, Genel Sekreter Uzun ve teknik personellerden çalışmalar hakkında...