Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda sona doğru

KOCAELİ (Habermetre) - Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projede daha sona yaklaşıyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alanda, 7-12 yaş arası çocukların trafik kültürünü benimseyeceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

KALDIRIM İMALATLARI TAMAMLANDI

Proje dahilinde 6 bin 500 metrekare sürüş parkuru, 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. 295 metrekarelik idari binanın çalışmaları ile park içerisindeki tüm kaldırım imalatları tamamlandı. İş kapsamında trafik işaret ve levhaları, trafik ışık direkleri, aydınlatma direkleri ve güvenlik kameralarının montajı da yapıldı.

ÇOCUKLARDA TRAFİK KÜLTÜRÜ

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Parkta yapılan bisiklet ve yaya yollarının çizgileri önümüzdeki günlerde çizilecek. Ayrıca parkta çocukların eğitimi için sinyalize ve dönel kavşaklar, mini yaya üstgeçit ve tren yolu geçitleri yapılacak.

PARKURA AŞINMA ASFALTI SERİLECEK

Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 600 metrekare sürüş parkuru ve otopark alanına bin 300 ton binder asfalt serimi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde parkurun son kat olan aşınma asfaltını serecek. Ayrıca parkın çevre düzenlemesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor.

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