Çocuk Tiyatroları Devam Ediyor
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Çocuk Tiyatroları Devam Ediyor

Çocuk Tiyatroları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇOCUK TİYATROLARI DEVAM EDİYORŞubat ayı içinde ilki 'Kırmızı Başlıklı Kız Kötülere Karşı' ile başlayan çocuk oyunları, bu hafta 'Abur Cubur Hapur Hupur' isimli müzikli çocuk tiyatrosu ile devam edecek.

ÇOCUK TİYATROLARI DEVAM EDİYOR

Şubat ayı içinde ilki 'Kırmızı Başlıklı Kız Kötülere Karşı' ile başlayan çocuk oyunları, bu hafta 'Abur Cubur Hapur Hupur' isimli müzikli çocuk tiyatrosu ile devam edecek. Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda 22 Şubat Cumartesi günü 13: 00 ve 15: 00 saatlerinde iki seans olarak çocuk izleyicilerle buluşacak. Gelişim Tiyatrocularının yazdığı ve Seda Akat, Esila Gülcüler, Emre Yargıcı ve Batu Akat'ın yer aldığı müzikli tiyatro oyunu minik izleyiciler için sahnelenecek.

Kaynak: Habermetre

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