Çocuk tacizcisi, süresi geçtikten sonra itiraz edince ceza kesinleşti
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Çocuk tacizcisi, süresi geçtikten sonra itiraz edince ceza kesinleşti

Çocuk tacizcisi, süresi geçtikten sonra itiraz edince ceza kesinleştiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Bölükbaş Dinç (64), yaklaşık 2,5 ay sonra karara itiraz için üst...

07.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:28

Çocuk tacizcisi, süresi geçtikten sonra itiraz edince ceza kesinleşti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Bölükbaş Dinç (64), yaklaşık 2,5 ay sonra karara itiraz için üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme, temyiz süresi içinde itiraz edilmediği gerekçesiyle sanığın cezasını onadı.

Manavgat Side Mahallesi'nden oturan Bölükbaş Dinç, 2018 yılı Eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bölükbaş Dinç, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İTİRAZ, SÜRESİNDEN SONRA YAPILDI

Sanık Bölükbaş Dinç'in avukatı, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, 15 Şubat 2019 tarihinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, ilk derece mahkemesinin kararında 7 gün içinde itiraz edilebileceği hatırlatılarak, sanık avukatı tarafından yapılan itirazın bu süreden çok sonra 15 Şubat'ta yapıldığı belirtildi. Mahkeme, süresinde yapılamayan istinaf talebi nedeniyle başvuruyu reddederek sanık Bölükbaş Dinç'in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

'ACIMIZI HAFİFLETECEK AMA CEZALAR ÇOK AZ'

Mağdur A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını, ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu ifade ederek, 'Cezanın kesinleşmiş olması müvekkilim ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifletecek. Ancak A.A.'nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının artırılması gerekiyor dedi.

Çocuk tacizcisi, süresi geçtikten sonra itiraz edince ceza kesinleşti

Kaynak: DHA

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