Çocuk Tacizcisi Olduğu İddia Edilen Kişiyi Vatandaşlar Linç Etmek İstedi

Çocuk Tacizcisi Olduğu İddia Edilen Kişiyi Vatandaşlar Linç Etmek İstedi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Çocuk Tacizcisi Olduğu İddia Edilen Kişiyi Vatandaşlar Linç Etmek İstedi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Burcu Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşlarında Suriye uyruklu bir kişi parkta bir çocuğu taciz etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Taciz ettiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar kişiyi linç etmek istedi. Polis güvenlik önlemi alarak kişiyi koruma altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

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YORUMLAR (3)

  • ALİ KINALI:
    hiçbir aansta bu haber yok ama tam tersi türk suriyeli çocuğa yapsa canlıyayın yapardı haber kanalları
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  • OLAYI YAPAN BİR SURİYELİ BİRİ AZ ÖNCE BİR YORUM YA:
    Olayı yapan bir Suriyeli .az önce bir yorum yapmıştım ama göstermiyorlar .
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