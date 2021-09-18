ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU

Eklenme tarihi 18 Eylül 2021ABONE OL ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU İstanbul'da bir ilk olan Esenler'in Çocuk Sokağı çocuklarımız için sadece güvenli bir oyun alanı sunmuyor, çok önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Eklenme tarihi 18 Eylül 2021

ABONE OL ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU İstanbul'da bir ilk olan Esenler'in Çocuk Sokağı çocuklarımız için sadece güvenli bir oyun alanı sunmuyor, çok önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Çocuklarımızın trafikten veya diğer risklerden korunarak, güven içinde oyun oynayabilmesi için düzenlenen ve yine giriş çıkışları güvenlik görevlileri tarafından korunan Çocuk Sokağı'nda gönüllerince eğlenip oynayan çocuklar Eylül ayında bir de satrantç turnuvasına katıldılar.

ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ OYUNCULARIYLA DOLDU 13 - 19 Eylül tarihleri arasında, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanını saran 'Sokakta Satranç Var' etkinliği için Esenlerli satrançseverler Çocuk Sokağı'nda bir araya geldi.

Çocuklara satrancı sevdirmek, öğretmek, zihin gelişimini hızlandırarak motivasyon, konsantrasyon ve disiplin kazandıran zeka oyunu satranç, Esenler'de bulunan dünyanın ilk Çocuk Sokağı'nda oynandı.

50 çocuk ve velisinin katıldığı turnuvada büyük mücadele yaşandı. Kıyasıya bir rekabetin olduğu turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUK SOKAĞI NEDİR? Esenler'in minik sahiplerine güvenilir bir ortam sunan Çocuk Sokağı aynı zamanda Sokak Oyunları Eğitim Merkezi olarak hizmet veriyor. Unutulmuş çocuk oyunlarımız, körebe, saklambaç, ip atlama, sek sek gibi oyunlar öğretmenler nezaretinde çocuklarımıza öğretiliyor. Çocuklarımız hareket ederek enerjilerini boşaltıyor ve deşarj oluyor. Yaz aylarında çocukların bu sokakta güvenli bir şekilde çikolata ve dondurma üretimi yapabilecekleri fabrikalar yer alıyor.

Menderes Mahallesi 330. Sokak'ta bulunan Çocuk Sokağı ile güvenli bir alanda çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği bir ortam sunuyor.

Emniyet tarafından da 24 saat gözetim altında tutulan bu sokakta çocuklar oynarken aileleri, internet üzerinden çocuklarını takip edebiliyor. Aileler, herhangi olumsuz bir durum karşısında gelip müdahale edebiliyor ya da çağrı merkezimizden gerekli hizmeti talep edebiliyorlar.

Çocuk Sokağı hakkında daha fazla bilgi almak ve çocuklarınızı bu güvenli ortamda oynamak için bırakmak isterseniz, projenin web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Trabzonspor'un Hali İçler Acısı

"Spor Söyleşileri"nde Esenlerli öğrencilerle buluşan Trabzonspor'un efsane oyuncusu ve eski milli futbolcu Hami Mandıralı, "Trabzonspor'da harcanan paralar ve...

Aile Boyu 'bahçe İftarları' Esenler'de 4 bini aşkın çocuk, aileleriyle birlikte "Bahçe İftarları"nda kardeşlik sofralarında oruçlarını açtı. Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve...

2019 Sünnet Kayıtları Başladı! Esenler Belediyesi'nin düzenleyeceği "2019 Sünnet Şöleni" kapsamında sünnet kayıtları başladı. Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl...

İpek Yolu'nun Çocukları TBMM'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 7. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'e gelen İpek Yolu'nun çocuklarını kabul etti. TBMM...

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Yıldız Tilbe Berfu Yenenler Farah Zeynep Abdullah
Spor Marcao Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:29:06. #1.17#