Eklenme tarihi 18 Eylül 2021

ABONE OL ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİBİ OLDU İstanbul'da bir ilk olan Esenler'in Çocuk Sokağı çocuklarımız için sadece güvenli bir oyun alanı sunmuyor, çok önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Çocuklarımızın trafikten veya diğer risklerden korunarak, güven içinde oyun oynayabilmesi için düzenlenen ve yine giriş çıkışları güvenlik görevlileri tarafından korunan Çocuk Sokağı'nda gönüllerince eğlenip oynayan çocuklar Eylül ayında bir de satrantç turnuvasına katıldılar.

ÇOCUK SOKAĞI SATRANÇ OYUNCULARIYLA DOLDU 13 - 19 Eylül tarihleri arasında, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanını saran 'Sokakta Satranç Var' etkinliği için Esenlerli satrançseverler Çocuk Sokağı'nda bir araya geldi.

Çocuklara satrancı sevdirmek, öğretmek, zihin gelişimini hızlandırarak motivasyon, konsantrasyon ve disiplin kazandıran zeka oyunu satranç, Esenler'de bulunan dünyanın ilk Çocuk Sokağı'nda oynandı.

50 çocuk ve velisinin katıldığı turnuvada büyük mücadele yaşandı. Kıyasıya bir rekabetin olduğu turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUK SOKAĞI NEDİR? Esenler'in minik sahiplerine güvenilir bir ortam sunan Çocuk Sokağı aynı zamanda Sokak Oyunları Eğitim Merkezi olarak hizmet veriyor. Unutulmuş çocuk oyunlarımız, körebe, saklambaç, ip atlama, sek sek gibi oyunlar öğretmenler nezaretinde çocuklarımıza öğretiliyor. Çocuklarımız hareket ederek enerjilerini boşaltıyor ve deşarj oluyor. Yaz aylarında çocukların bu sokakta güvenli bir şekilde çikolata ve dondurma üretimi yapabilecekleri fabrikalar yer alıyor.

Menderes Mahallesi 330. Sokak'ta bulunan Çocuk Sokağı ile güvenli bir alanda çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği bir ortam sunuyor.

Emniyet tarafından da 24 saat gözetim altında tutulan bu sokakta çocuklar oynarken aileleri, internet üzerinden çocuklarını takip edebiliyor. Aileler, herhangi olumsuz bir durum karşısında gelip müdahale edebiliyor ya da çağrı merkezimizden gerekli hizmeti talep edebiliyorlar.

Çocuk Sokağı hakkında daha fazla bilgi almak ve çocuklarınızı bu güvenli ortamda oynamak için bırakmak isterseniz, projenin web sayfasını inceleyebilirsiniz.

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