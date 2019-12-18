Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

18.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:24

Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, saniye saniye başka bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'daki Taikoo Shing bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. Görüntülerde, ışıkta bekleyen okul servisinin daha sonra sağa dönüş yaptığı sırada, arka kapısının açılmasıyla çocuğun yola düştüğü görüldü. Yere düşen çocuğun hızlıca kalkarak bir süre ilerledikten sonra duran otobüse geri koştuğu kameralarca kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, incelemenin sürdüğü ve servis sürücüsünün de sorguya çekileceği belirtildi. Olayda şu ana kadar bir gözaltı olmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Işıkta bekleyen okul servisi-Servisin sağa dönüşü-Arka kapının açılması-Çocuğun düşme anı

-Çocuğun yerden kalkarak servise koşması

Kaynak: DHA