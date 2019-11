"Çocuk sesiyle güzelleşmeyen cami, mahzun kalır"

22.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:05

İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cami; gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğunu kadar muhabbet, tanışma, kaynaşma, dayanışma yeridir" diyerek, "Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesiyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanı, hanımların nezaketi ile dolmayan cami, mahzun kalır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazının kılınmasının ardından cami ve külliye açılışını gerçekleştiren ve sözlerine besmele çekerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız cami ve külliyesinin şehrimize ülkemize, Ege Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşasına özellikle katkısı olan Saygılı Ailesi'ni şahsım ve milletim adına kutluyorum. Mimarından işçisine, hattatına, özellikle de ahşap işçiliklerine varıncaya kadar emeği geçenleri tebrik ederek bundan sonraki eserlerde de onları takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Saygılı Ailesi'ne böyle bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışı işle inşa edilen eser, kendine has estetiği ve konumu ile İzmir'imizin sembollerinden biri oldu. 3 bin 500 kapalı 4 bin 500 açık olmak üzere 8 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı camimiz, şehrimizin Mimar Sinan tarzı eserlerin biri. Camimizin altındaki konferans salonu da özellikle birçok etkinlikte burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metre kare arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine, 50 metre uzunluğu ile iki minareye sahip. Çok amaçlı kültür merkezi ve aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası, sergi mekanları kongre salonu da proje içinde yer alıyor. Camii ve külliyenin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır eser olduğunu görüyoruz. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Alllah'tan başka kimseden korkmayan insanlar iman eder buyuyor. Bir Müslüman olarak bizlere mescitlere sahip çıkmamız, onları imar etmemiz gerektiği emrediliyor. Bunun yolu camilerimizi ibadet ve ilimle birlikte hayatımızın merkezi haline getirmektir. Cami; gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğunu kadar muhabbet, tanışma, kaynaşma, dayanışma yeridir. Cami öğrenmenin, öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanıdır. Sınır, mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz en evvel camilerimizde vücut bulur. Müminler, kardeş olduklarının bilinçlerine önce camilerde ulaşır. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesiyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanı, hanımların nezaketi ile dolmayan cami, mahzun kalır. Üniversite öğrencilerimiz ve bu bölge kardeşlerimizin camimizi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"İhtiyaç vardı"

Açılışta konuşan 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım da, "64 yıllık bir tarihi olan Ege Üniversitesine manevi değerlerimizi yansıtan tarihimizi, inancımızın işareti bu güzel caminin de açılışını Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile gerçekleştiriyoruz. Burada ibadet edecek herkes için hayırlı uğurlu olsun. Ege Üniversitesi, Türkiye'nin ilim irfan yuvalarından biri. Böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Sizin talimatınızla bu külliye içinde bu mekanı cami yapımı için tahsis edip uygun gördünüz. Hayırsever Saygılı Ailesi de buraya cami yapması işini üstlendi. Cumhurbaşkanım, ezanlar bizim dinimizin direği ve şehadetleri ile İslam'ın her zaman muzaffer olduğunu işaret eden çok güzel bir ibadetimiz. Bu cami ile burada ilim irfan yuvasında yetişen gençlerimiz aynı zamanda burada manevi ihtiyaçlarını en güzel şekilde göreceklerdir" dedi. Hayırsever Bilal Saygılı ise, "Hayatta en sevinçli olduğum günlerden birini yaşıyorum. Cumhurbaşkanım, sizler bize yol gösterici oldunuz. Ümmetin lideri olarak dertlerimizle dertlendiniz. Üniversite yıllarımızda bodrum katlarında su basan mescitlerde namaz kıldığımız günleri biliyoruz. Çok şükür bugünleri de gördük" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Erdoğan, cami avlusunda kendisini dinleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi

Temelleri 2016 yılında atılan cami, 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin bugünün teknolojisi ile birleştirilerek inşa edildi. Bilal Saygılı Camii, kapalı mekan itibariyle açık ve kapalı mekanlarla toplam 8 bin kişi kapasiteli. İslam mimarisi ile ilgili önemli eserlerde imzası olan Mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen cami, 7 bin 500 metre kapalı alanda inşa edildi. Kubbe yüksekliğinin 28 metre, minare yüksekliğinin 50 metre olan cami, Sultan Ahmet Camii'ndeki merkezi plan şeması esas alınarak oluşturuldu, caminin içinde ve dışında sadelik esas alındı. Öte yandan, herkesin huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde tasarlanan Bilal Saygılı Camii'nde, minare kürsülerinin içerisindeki asansörler ve rampalı yollarla engellilere ve yaşlılara kolay ulaşım imkanı sağlandı. Caminin alt katı ise çok amaçlı bir kültür merkezi şeklinde yapılarak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edileceği alanlar oluşturuldu. Bu katta; konferans, seminer, sinema salonu, klasik sanatlar için çalışma ve sergileme mekanları, aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek üniteler yapıldı. Aşevinde ihtiyaç sahibi 300 gence günlük yemek verilmesi planlandı.

Kaynak: İHA