Çocuk Şenliği'nde Eğlenceye Doydular

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde planlanan Çocuk Şenliği'nde Samsun Final Okulları öğrencileri doyasıya eğlendi.

İllüzyon show, geleneksel ve modern danslar, tahta bacak, ateş yiyen adam, palyaçolar, disneyland karakterleri, balon, yüz boyama şovları ve yarışmalardan oluşan programda öğrenciler kadar öğretmenler de 23 Nisan coşkusunu yaşayıp bir gün de olsa çocukluklarına döndü.

Şenlikle ilgili konuşma yapan İlkokul - Ortaokul Müdürü Tekin Aslan,"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya insanlığına örnek olan adımıyla bu gün tüm çocuklara armağan edilerek coşkunun evrensel boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Öyle ki içimizdeki çocuğun adını 23 Nisan koymuş her yıl bu tarihte o çocuk canlanır ve etrafına neşe saçar. Bugün burada neşesini bizimle paylaşan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor nice bayramlarda buluşmayı diliyorum" dedi. - SAMSUN