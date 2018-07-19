Çocuk Sanat Merkezi, Yaz Kurslarıyla Renklendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Eski Adliye Binası, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra yaz aylarında çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle rengârenk bir atmosfere bürünüyor. Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar, adeta kurslara koşuyor. Uzman ekip yönetiminde çocukların yeteneklerini açığa çıkartan çeşitli kurslar, çocukları hem eğlendiriyor, hem bilgilendiriyor.

7-16 yaş grubu tüm çocuklar; Resim, Seramik, Tasarım, Mozaik, Drama, Ebru, El Sanatları ve Yöresel Halkoyunlarının yanı sıra Gitar, Keman, Bağlama ve Org dalında müzik enstrümanları kurslarına katılarak yaz tatilini verimli geçiriyor.

Aynı zamanda merkezde verilen kültür ve sanat eğitimleri, çocuklara grup becerileri kazandırarak çocuğun sosyalleşmesine, kendini ifade edebilme becerisini ve yaratıcılığını geliştirmesine katkı sunuyor, onların bilişsel gelişimiyle soyut düşünmesine fırsat veriyor. Çocukları kültür ve sanatla buluşturan merkez, çocukların sanat eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilmesinin yanı sıra okuma, soyut düşünme yeteneklerini kapsayan bilişsel becerilerinin gelişmesini destekliyor.

Birinci kur programına katılan çocuklar, yaz tatilini çok verimli geçirdiklerini belirterek, şunları aktardı: "Burada hem eğleniyoruz hem bilgileniyoruz, kurslarla kendi yeteneğimizi keşfediyoruz, eğitmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyor. Bizlere bu fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz."

500 öğrencinin katıldığı yaz kurslarının birinci kur programı 27 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. 30 Temmuz-07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek ikinci kur programına katılmak isteyen çocuklar ailesiyle birlikte Gaziantep Sanat Merkezi'ne (Eski Adliye Binası) şahsen başvurabilecek.