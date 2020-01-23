"Çocuk Sanat Festivali" 30 Ocak'ta başlayacak

23.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:50

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk "Çocuk Sanat Festivali", 30 Ocak-2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacak festivalde, 1-13 yaş arası çocuklar, resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulabilecek.

Festival kapsamında Tan Sağtürk Akademi'de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edebilecek. Resim tutkunu minik katılımcılar da Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak.

Festivalin "Artist Zone" bölümünde Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak.

Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de yapılacağı festival, çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA