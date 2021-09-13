Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma' önerisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuk sahibi olmak isteyenlere "Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma" önerisi

AA / Atilla Hancı - Haberler | Güncel

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Kovid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir...

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Kovid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok." dedi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Pabuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin Kovid-19 aşılarına karşı yanlış bilgilendirmeden kaynaklı çekinceler taşıdığına dikkati çekti.

Son dönemde hamile kadınlar içerisinde Kovid-19 vakalarının artmaya başladığını dile getiren Pabuçcu, anne adaylarının asla aşı karşıtı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Pabuçcu, "Kovid-19 aşıları sayesinde dünyada milyara yakın insan ölümden kurtuldu. Bu bilimsel olarak çok net bir şekilde ortaya kondu. Şayet gebeler aşılanmamışken Kovid-19'a yakalanırlarsa yoğun bakıma giriş, ventilasyon kullanma, ECMO denilen akciğer destek cihazına girme ve ölüm oranları çok yüksek." ifadesini kullandı.

Pabuçcu, kişinin obezite, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sıkıntılarının bulunmasında ise tablonun daha da kötüleştiğini vurguladı.

"Kovid-19'a yakalanan aşısız kişilerde gebelik oranı çok düşüyor"

Aynı zamanda özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu da olan Pabucçu, kendilerine başvuran bazı kişilerin, aşı olurlarsa tüp bebek tedavilerinin aksayacağıyla ilgili endişeler taşıdığını, bunun doğru olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı. Bize başvuran kişilerde de gördüğümüz bu konuda yanlış bir bilgilendirme olduğu. 'Aşılarınızı oldunuz mu?' diye sorduğumuzda, 'Dokunur diye olmadık.' yanıtını veriyorlar. Kanıta dayalı tıp, bütün veriler gösteriyor ki Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok.

Tam tersine aşılanmayan ve Kovid-19'a yakalanan insanlarda sperm, yumurta sayısı, döllenme ve gebelik oranı çok düşüyor. Ayrıca gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemle karşı karşıya kalınıyor."

Hamilelikte aşılanmanın yan etkisi bulunmuyor

Prof. Dr. Pabuçcu, ABD'de Nisan 2021'de, New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmada, hamile kişilerin özellikle gebeliğin ilk 3 ayından sonra Kovid-19 aşısı olmasının güvenilir olduğunun açıklandığını da anımsattı.

Sadece gebeliğin ilk 3 ayına ilişkin yeterli, net veri bulunmadığını dile getiren Pabuçcu, "Buna karşın gebeliğin ilk üç ayında tesadüfen aşı olmuş kişilerde de şu ana kadar yan etki görülmedi. ABD'de yapılan çalışmada aralarında gebeliğin ilk üç ayında aşı olmuş kişiler de bulunuyor. mRNA aşıları da ilk üç ayda yan etki göstermedi." bilgisini paylaştı.

Pabuçcu bu açıdan kişilerin tüp bebek tedavisine başladıktan sonra da aşı olmasının yan etkiye sebep olmayacağını vurguladı.

"Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var"

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Kovid-19 aşısı olan anne adaylarında oluşan antikorların bebekleri de çok iyi etkilediğini belirterek, "Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var. Bebek, hem kan yoluyla hem plasenta dediğimiz eşiyle hem de göbek kordonu yoluyla antikorlu doğuyor. Çok şanslılar bir kere bu bebekler. Ayrıca insanlarda aşı sonrası oluşmuş antikor düzeyi, Kovid-19 geçirmişlerin antikorundan daha fazla. Bu da çok önemli. Yani aşı olmak bağışıklık sağlayan ve koruyucu bir mekanizma." dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi

Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi

Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi

Çocuk sahibi olmak isteyenlere
AA / Atilla Hancı - Son Dakika Haberleri
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu ortaya çıktı! Dolu şişeleri 150, boşları 20 liradan satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu ortaya çıktı! Dolu şişeleri 150, boşları 20 liradan satmışlar

 Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan

Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan

 Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rıza Çalımbay Yemek Tarifleri Mustafa Demir Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma' önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:47:29. #1.12#