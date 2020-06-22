Çocuk sahibi olmada erkeklerdeki yaş ile birlikte hayat tarzıda etkiliyor!
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Çocuk sahibi olmada erkeklerdeki yaş ile birlikte hayat tarzıda etkiliyor!

Erkeklerde yaş ile birlikte hayat tarzının da üremeyi etkilediğini söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Çocuk sahibi olmada erkeklerdeki yaş ile birlikte hayat tarzıda etkiliyor!
22.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:36

Doğurganlık ve üreme sağlığı üzerinde yapılan bazı araştırmalara göre yaşın ilerlemesi hem kadın hem erkek için, iki tarafın da doğurganlıklarını etkileyen bir kriter. Bugüne kadar genelde doğurganlık yalnızca kadın temelinde düşünülse de, erkeğin yaşı, sağlıklı bir yaşam sürüp sürmediği gibi değişkenler doğurganlığı etkiliyor.

Erkeklerin her yaşta sperm üretebilmesine karşın, bu spermin hareketliliği, sayısı ve kalitesi doğurganlık ve sağlıklı bir gebelik geçirilmesinde belirleyici olabiliyor.

"Bugüne kadar çocuk sahibi olmada kadının yumurtasının yaşı hep daha önemli kabul edilmiştir. Ancak son yıllarda erkeğin yaşının da çocuk sahibi olmada ve gebelik başarısında önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınların aksine erkek doğurganlığı ve sperm yapısı ilerleyen yaşlara kadar devam etmekte ve sağlıklı çocukları olabilmektedir. Ancak artan yaşla sperm hücresinin DNA'sında hasarlanmalar olmakta, sperm hücrelerinin yapısal anormallikleri artmaktadır. Bu DNA kırılmaları infertilite ve tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açabilmektedir."

SADECE YAŞ DEĞİL ERKEĞİN HAYAT TARZI DA ÖNEMLİ

Erkeklerde yaş ile birlikte hayat tarzının da üremeyi etkilediğini söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: " Yaşam tarzı değişiklikleri, sigara alkol kullanımının bırakılması, sağlıklı beslenme ve spor sperm kalitesini arttırabilir. Antioksidan açısından zengin sebze ve meyvelerle beslenmenin oksidatif DNA hasarını ve DNA kırılmalarını azalttığı gösterilmiştir. In Vitro (Laboratuvar deneylerinde) olarak Vitamin C'nin spermde oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. Antioksidan alımının daha iyi semen kalitesi ve hareketliliği sağladığı, yüksek oranda folik asit alan erkeklerde daha az oranda kromozom X, Y ve 21 açısından anöploid sperm oluştuğu bazı çalışmalarda tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yaşa bağlı DNA hasarını önlemek için yüksek oranda antioksidan (Vitamin C , Vitamin, Folat) ve mikrobesin tüketen erkeklerde daha az DNA hasarı olan sperm üretilir, bu koruyucu etki yaşlı erkeklerde daha fazladır. Ayrıca üremeye yardımcı tekniklerle infertilite tedavisinde sağlıklı spermi seçmek ve DNA hasarı olan spermleri ayıklamak için bazı yöntemler uygulanmaktadır. Bazı durumlarda da kaliteli spermler elde etmek için cerrahi yöntemlere (TESE/TESA gibi) başvurulabilir."

Kaynak: Bültenler

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