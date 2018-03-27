Çocuk Programlarındaki Gıda Reklamlarına Sınırlama
Sağlık Bakanlığının listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar da "Yeşil" kategoriyle tanımlandı.
Sağlık Bakanlığının listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar da "Yeşil" kategoriyle tanımlandı.
Kaynak: Dunya.com