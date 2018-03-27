Çocuk Programlarındaki Gıda Reklamlarına Sınırlama

Sağlık Bakanlığının listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar da "Yeşil" kategoriyle tanımlandı.

Çocuk Programlarındaki Gıda Reklamlarına Sınırlama

Sağlık Bakanlığının listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar da "Yeşil" kategoriyle tanımlandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et