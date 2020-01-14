Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı
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Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

14.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:07
Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı

'nin ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Argıncık Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yakılmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, yanan parkın yakınında buldukları benzin bidonunda inceleme yaptı.

Bidonda parmak izi çalışması yapan polisler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri V.D. (22) ve T.K.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan'da bir çocuk parkında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı
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