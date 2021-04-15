Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü
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Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7'nci Cadde'deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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