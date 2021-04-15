Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.
ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7'nci Cadde'deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR