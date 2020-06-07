Çocuk parkındaki tahterevalliye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Çocuk parkındaki tahterevalliye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Çocuk parkındaki tahterevalliye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çoçuk oyun alanında bulunan tahterevallide sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:07

Çocuk parkındaki tahterevalliye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çoçuk oyun alanında bulunan tahterevallide sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çocuk parkından tesadüfen geçerken yavru kedinin sesini duyan Ahmet Albayrak, tahterevalliye sıkışan kediyi bir müddet çıkarmaya çalıştı. Kediyi çıkaramayan Albayrak durumu Sandıklı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedinin Tahterevallinin ortasında sıkıştığını tespit etti. Tahterevalliyi kesen ekipler kediye ulaşabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi sahiplenmek isteyen Ahmet Albayrak'a teslim edildi.

Tesadüfen parktan geçerken kedinin miyavlama sesini duyduğunu anlatan Albayrak, "Kedi miyavlaması geliyordu. Baktığımda tahterevallinin içerisine sıkıştığını fark ettim. Kendi uğraşlarım ile çıkaramadım. Hemen 110 itfaiyeyi aradım kısa sürede geldiler ve kediyi çıkardılar. Allah razı olsun. Bu kedi yavru olduğu için artık bizim himayemiz altında. Nasip olursa artık bu kediye kendi evimizde bakarak büyüteceğiz" dedi.

Çocuk parkındaki tahterevalliye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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