Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu
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Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.

04.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:08
Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.

Olay Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta bulunan kamelyada hareketsiz ve oturur vaziyette bir şahsın olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde hayatını kaybeden şahsın Kurtuluş Sezen olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine Cenaze aracı ile şahsın cesedi ilk incelenme için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Kaynak: İHA

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Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu
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