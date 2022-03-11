Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi
AA - Canan Tükelay - Güncel
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Bursa'da çocuk parkında ölü bulunan hakimin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
BURSA (AA) - Bursa'da çocuk parkında ölü bulunan hakimin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Afyonkarahisar'a getirilen Ç.B'nin cenazesi Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Ç.B'nin yakınları, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.
Bursa'da görevli hakim dün, çocuk parkında ölü bulunmuştu.
AA / Canan Tükelay - Güncel