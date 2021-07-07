Çocuk parkında korkunç cinayet
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Çocuk parkında korkunç cinayet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çocuk parkında korkunç cinayet Zücaciyeciden çaldığı kurban bıçağıyla dehşet saçtı Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

- Çocuk parkında korkunç cinayet

Zücaciyeciden çaldığı kurban bıçağıyla dehşet saçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Çevrede bulunan bir zücaciyeden dükkanından bıçak çalan şüpheli, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin zücaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs, bir çocuk parkında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrasında parktan gözü dönmüş şekilde ayrılan şahıs, çevrede bulunan bir zücaciye dükkanına gelerek kurban bıçağı çaldı. Dakikalar sonra çaldığı kurban bıçağı ile çocuk parkına geri dönen şahıs, hasmı İbrahim A.'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan İbrahim A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olayı gören mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, İbrahim A. tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı adam yardıma koşan bir vatandaş, "Üstündeki tişörtte kan vardı. Karnında yara vardı. 112'yi aradım. Bir bayanla birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Eli kesikti. Parmaklarını da kesmiş. İlk önce konuşuyordu. Canının yandığını söylüyordu. Sonra şoka girdi. Sonra polis ekipleri geldi. Çocuklar bayanlar vardı. Olayın en vahim durumu da çocukların uzaklaştırılması gerekiyordu. Ben seslendim. Onlar da şahit oldu" dedi.

Zücaciyeden bıçak çalma anı kamerada

Olay sonrası polis ekipleri şahsı yakalamak için çevrede güvenlik kamera çalışması başlattı. Bıçaklama anından kısa bir süre önce şüphelinin çevredeki bir zücaciye dükkanına girip bıçak çaldığı belirlendi. Görüntülerde soğuk kanlı bir şekilde dükkana giren şüphelinin bıçak çalarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Çocuk parkında korkunç cinayet
Çocuk parkında korkunç cinayet
Çocuk parkında korkunç cinayet
Çocuk parkında korkunç cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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