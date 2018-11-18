Çocuk Parkındaki Kan İzleri, Korkunç İşkencenin Kalıntılarını Ortaya Çıkardı
Antalya'da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patileri bulundu. Olaya 5 yaşındaki oğlu ile birlikte şahit olan kadın, parktaki tüm kaydıraklarda da kan izlerinin olduğunu söyledi.
Antalya'da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patileri bulundu. Olaya 5 yaşındaki oğlu ve parkta oynayan çocuklarla birlikte şahit olan kadın, parktaki tüm kaydıraklarda da kan izlerinin olduğunu söyledi.
OĞLUNU ÇOCUK PARKINA GETİRDİ
Olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3110. Sokak'ta bulunan çocuk parkında dün akşam saat 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki oğlunu okuldan alan Ceren Köse, okuldan döndüğü sırada oğlunu çocuk parkına getirmek istedi.
KESİLMİŞ PATİ VE BACAKLARI BULDU
Parka girer girmez bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacakların olduğunu fark eden Köse, neye uğradığını şaşırdı. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, parkın içerisindeki oyun aletlerinde bulunan kaydırakların tümünde de kan olduğunu görünce şok oldu.
"TÜM KAYDIRAKLARDA KAN VARDI"
Olayın şokunu atlatamayan Ceren Köse, "Biz ilk önce kedi patisi zannettik, eğilip baktığımızda köpek patisi olduğunu anladık. Etrafında kedi ve köpekler vardı. Buradaki parkta oynayan çocuklar da kaydırakta kan olduğunu söyledi. Gidip baktığımda tüm kaydıraklarda kan vardı. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama bir hayvansever olarak yakalanmasını istiyorum. Bu vahşiliği yapan benim çocuğuma da, bir kadına da yapar. Bu akıl sır erdirilecek bir şey değil. Ben çocuğumu artık parka yollasam bile gözümün önünde olur. Hem çocukların sağlığı açısından da kötü. Bu parka kameraların takılmasını istiyorum ve bekçilerin gezmesini istiyorum" dedi.
Köse'nin durumu polise bildirmesinin ardından konuyla alakalı çalışma başlatıldı.
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KESIN KASAP KESMISTIRRRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunu yapana insan demek bile istemiyorum gidişat hiç iyi değil yazıklar olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizim yavuzun kopyasiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANNE DENGESİZ BU ÇOCUGA GÖSTERİLMEZ ŞOV YAPIYOR KADIN...BÖYLE BİR ŞEY VARSA DA YAPAN ZATEN İNSAN OLAMAZ.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Cocuga neden gosteriyorsun be kadinCevap Yaz 17 Yayından Kaldır