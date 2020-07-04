Çocuk parkında ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Çocuk parkında ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

AKSARAY'da, oyun parkındaki spor aletine bacağı sıkışan 2 yaşındaki Ali Rıza Sönmez, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çocuk parkında ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
04.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:03

AKSARAY'da, oyun parkındaki spor aletine bacağı sıkışan 2 yaşındaki Ali Rıza Sönmez, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıçaslan Parkı'nda bulunan oyun alanındaki spor aletiyle oynayan Afganistan uyruklu Ali Rıza Sönmez'ın sol bacağı demirlerin arasına sıkıştı. Gözyaşlarına boğulan çocuğu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı. Annesi ise ağlayan çocuğunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Bacağı sıkıştığı yerden kurtarılan Ali Rıza'nın durumunun iyi olduğu bilidirldi. 


Kaynak: DHA

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