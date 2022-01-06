Çocuk parkına bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre olay Oğuzlar parkında meydana geldi. Çocuk parkında salıncağa bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredekiler polisin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü patlama yapıldı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi. Çantadan defter kalem gibi okul malzemeleri çıktı. Şüphenin asılsız olduğunun anlaşılması ile herkes rahat bir nefes aldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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