Çocuk parkı alevlere teslim oldu

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı.

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, saat 10: 30 sıralarında Erenler Mahallesinde kısa süre önce yüpılan çocuk parkında çıktı. Çocuk parkının alev aldığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuk parkında bulunan spor aletler ve kaydırakların plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle uzaktan izledi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL