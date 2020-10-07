Çocuk parkı alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuk parkı alevlere teslim oldu

07.10.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:49
Çocuk parkı alevlere teslim oldu

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı.

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, saat 10: 30 sıralarında Erenler Mahallesinde kısa süre önce yüpılan çocuk parkında çıktı. Çocuk parkının alev aldığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuk parkında bulunan spor aletler ve kaydırakların plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle uzaktan izledi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının nedeni araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özgü Namal Ercan Kesal Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuk parkı alevlere teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:49:22. #1.15#
title