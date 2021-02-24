Çocuk parası nasıl alınır? Çocuk parası sorgula! Çocuk parası başvuru nasıl yapılır? Çocuk parasını kimler alabilir?

Anne ve babalara verilen çocuk parası ne kadar? Süt parası! Çocuk parası nasıl alınır? Çocuk parası sorgula! Çocuk parası başvuru nasıl yapılır? Çocuk parasını kimler alabilir? Detaylar haberimizde.

Ailenin yeni doğmuş çocuklarının masrafları için devlet tarafından sağlanmakta olan yardım parası olan Çocuk parası nasıl alınır? Çocuk parası sorgula! Çocuk parası başvuru nasıl yapılır? Çocuk parasını kimler alabilir?

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

ÇOCUK PARASINI KİMLER ALABİLİR?

ürk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.