'Çocuk parası için çocuk yapıyorlar' diyen belediye başkanından tartışmalı teklif
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'Çocuk parası için çocuk yapıyorlar' diyen belediye başkanından tartışmalı teklif

Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerde bazı asgari şartlar aranmasını isteyen Romanya Belediye Başkanı Dorin Florea, devletin anne baba olmak isteyenlerden düzenli gelirleri olduğuna dair kanıt, finansal durumlarını ve temel eğitimlerini aldıklarını gösteren belge istemesini teklif etti.

04.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:08
'Çocuk parası için çocuk yapıyorlar' diyen belediye başkanından tartışmalı teklif

Nüfus azalması yaşayan 'da Targu Mures şehrinin belediye başkanı Dorin Florea'ya göre ülkenin nüfusu 'neye mal olursa olsun artmalı' görüşü hatalı.


Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerde bazı asgari şartların aranması gerektiğini açıklayan Florea, devlet baba olmak isteyenlerden yasal yaşı doldurmalarının yanı sıra düzenli gelirleri olduğuna dair kanıt, finansal durumlarını ve temel eğitimlerini aldıklarını gösteren belge istemeli. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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