Çocuk Özlemlerini, Alman Çocuklarla Giderdiler

Almanya'nın Kuzey-Ren Vesftalya (KRV ) eyaletinde bir Türk kadın derneği, çocuk sahibi olamayan Türk aileye, Alman bir ailenin çocuklarını misafir ettirerek ailenin çocuk özlemlerini gidermelerini sağladı.

Kuzey -Ren Vesftalya eyaletinde faaliyet gösteren Türk kadın derneği Internationaler Frauen e.V, çocuk sahibi olamayan Türk aileye, Alman çocuklarını dört gün misafir ettirerek, ailenin çocuk özlemini gidermelerini sağladı. Başarılı çalışmalara imza atan dernek, Essen şehrinde yıllardır çocuk özlemi çeken Satıcı ailesinin 4 günlüğüne de olsa çocuk hasretini gidermelerini sağladı. Dernek, ameliyat olmak için hastaneye yatan Michealle Herind'in çocuklarının Satıcı ailesinin yanında kalmalarını sağladı.

"Çocuklarım satıcı ailesini çok sevdi"

Satıcı ailesine teşekkür için gelen Michealla Herind, "Ameliyat olmak için 4 günlüğüne hastaneye yatacaktım. Gençlik dairesine başvurdum, onlarda çocuklarımı Satıcı ailesinin yanına yerleştirmişler. Dört gün sonra çocuklarımı geri aldığımda onların bu aileyi çok sevdiklerini ve burada çok rahat ettiklerini öğrenince aileyi ziyaret etmek istedim. Bugün de çok güzel karşılandık ve son derece mutlu olduk. Bu güzel aileye teşekkür ediyorum" dedi.

"Korucu aile olmak istiyoruz"

Sevgi Satıcı, 5 yıldır koruyucu aile olarak çocuk sahibi olmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili çeşitli seminerlere katıldık. Derneğimiz sayesinde çalışmalarımız ayrı bir hız kazandı ve geçtiğimiz ay bize dört günlüğüne iki çocuk verileceğinin haberini alınca çok mutlu olduk. Hemen hazırlıklara başlayarak çocukları kabul ettik. Onlarla dört gün boyunca çok güzel vakit geçirdik ve onlara sıcak bir yuva sunduk. Bizim genlerimizde misafirperverlik ve sevgi var" dedi.

Dernek başkanı Nilgün Şahin ise, "Biz bu iki aileye aracılık yaptık ve bundan son derece mutluyuz. Böyle ailelerin sayısının çoğalmasını istiyoruz. Birkaç günlüğüne de olsa ailelerin birbirlerine yardımcı olmaları çok güzel. Biz dernek olarak bu projeyi destekliyoruz ve bu konuya ilgisi olan herkesi bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DUSSELDORF