Çocuk oyun parkları yenileniyor
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Çocuk oyun parkları yenileniyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınında kapatılan çocuk parklarında düzenleme çalışması yapan Kaynaşlı Belediyesi, park eksiği olan bölgelere yeni park yaparken, eskilerinde de yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuk oyun parkları yenileniyor
13.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:08

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınında kapatılan çocuk parklarında düzenleme çalışması yapan Kaynaşlı Belediyesi, park eksiği olan bölgelere yeni park yaparken, eskilerinde de yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeni ile kapatılan çocuk parklarında Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince çeşitli düzenleme çalışmaları yapıldı. Parklarda eskiyen ve pas tutan demirler yenilenirken, bazı plastik aksamlarda da değişime gidildi. Parkların son durumu ile ilgili yapılan inceleme sonrasında eksik olan bölgelere yeni çocuk parkları yapılması kararlaştırılırken, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, " Çocuk oyun parklarını yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ederek yenileme yapacağız. Sarıyer mahallemizde alt yapı çalışmalarına başladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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