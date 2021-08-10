Çocuk Oyun Odaları Kadın Kursiyerlere Büyük Kolaylık Sağladı.

Çocuk Oyun Odaları Kadın Kursiyerlere Büyük Kolaylık Sağladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, kadın kursiyerlerin gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam etmeleri için 3-6 yaş aralığında çocuklara, Çocuk Oyun Odalarında eğitimler verilmeye devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, başkanlık bünyesinde kadınlara yönelik açılan kurslardan kadınların rahatlıkla faydalanması ve akıllarının çocuklarında kalmaması için 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Çocuk Oyun Odaları, oluşturmuştu. Çocuklarından dolayı kurslara gelmekte zorluk çeken anneler için adeta kurtarıcı haline gelen Çocuk Oyun Odaları, çocuklar için bir eğitim yuvası oldu. Çocuk Gelişim Uzmanları tarafından gözetmenlik yapılırken sanat etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, dil gelişimiyle ilgili eğitici oyunlar, duygusal gelişim, sosyal duyusal gelişim, öz bakım becerileri gibi eğitimlerde veriliyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkan V. Hacire Öncü, Çocuk Oyun Odalarının kursiyerlere büyük kolaylık sağladığını belirtti. Anneler dersteyken çocuklarını yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Öncü, "Çocuk Oyun Odaları sadece anne dersteyken vakit geçirilecek bir yer olarak tasarlanmadı. Zira buraya gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre