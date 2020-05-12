Çocuk oyun grupları dezenfekte edildi Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, uzun sürenin ardından yarın 4 saatliğine sokağa çıkacak çocuklar için parkları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte etti.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, uzun sürenin ardından yarın 4 saatliğine sokağa çıkacak çocuklar için parkları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte etti. 13 yaşındaki oğlu Efe'nin sokağa çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışmaları yerinde incelerken aileleri çocuklar arasında sosyal mesafenin korunmasına en üst düzeyde dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde 14 yaş ve altı yaş grubu çocuklar, 2 aya yaklaşan bir aranın ardından yarın evlerinden ilk kez dışarı adım atacak. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi de 11.00 – 15.00 saatleri arasında sokaklarda, parklarda, meydanlarda olacak çocuklar için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, günün erken saatlerinde, ilçe genelinde parkları ve oyun gruplarını dezenfekte çalışmasına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, yarının heyecanlı bir gün olacağını belirterek, "Çok uzun süreden bu yana çocuklarımız evlerinden dışarı çıkmıyor. Sınırlamaların 4 saatliğine de olsa kaldırılacağının duyurulmasıyla birlikte bizim evde de heyecan başladı. 13 yaşındaki oğlum Efe de yarın sokağa çıkmaya hazırlanıyor" dedi. Sınırlı süreyle sokağa çıkılsa dahi maske takılması gerektiği uyarısında bulunan Başkan Uysal, "Oyun grupları, sosyal mesafenin korunması açısından birtakım riskler barındırıyor. Çocuklarımızı, uzun bir aranın ardından ilk kez sokağa çıktıklarını da düşünürsek, kontrol etmek zor olabilir. Muratpaşa Belediyesi olarak bu anları dezenfekte ediyoruz ancak ebeveynlerden de çocukları oynarken akranlarıyla sosyal mesafelerinin korunmasına en üst düzeyde dikkat göstermelerini bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA