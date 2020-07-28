HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çocuk oyun alanları yüksek tedbirlerle bayramı bekliyor

Koronavirüs sürecinde normale geçişle birlikte AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da bir bir faaliyete geçiyor.

Çocuk oyun alanları yüksek tedbirlerle bayramı bekliyor
28.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:58

Koronavirüs sürecinde normale geçişle birlikte AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da bir bir faaliyete geçiyor. Bu kapsamda oyun alanlarında kişi kapasitesini düşürerek ortamdaki kalabalık azaltılmaya çalışıldı. Ayrıca çocukların dokunacakları eşya ve oyuncaklar da düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Kostüm gerektiren eğlencelerde ise çocuklara tek kullanımlık kıyafetler kullandırılacak.

Yeni normale geçişte çocuk oyun alanları kapılarını açıyor. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesi üzerine kendi inisiyatifi ile 14 Mart tarihinde faaliyetlerine ara vermişti. 1 Ağustos tarihi itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan çocuklar ülkesi, yeni normal kurallar ve yönlendirmeler ile ek tedbirler aldı. Şehirdeki kapasite yüzde 60 oranında azaltılırken, tüm personele özel eğitim verildi. Nano gümüş teknolojisiyle düzenli aralıklarla temizlenen çocuklar ülkesi, teması azaltmak amacıyla şehir içindeki tüm kapılar açık şekilde sabitlendi. Çocuklar tek kullanımlık kostümler kullanarak hijyeni sağlarken, Kovid-19 ile hayatımıza giren yeni düzeni eğlenerek öğrenecek.

Yeni normal kurallarının titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, dört yeni temel kuralının; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Ebru Timur, yeni normal hazırlıklarının ilk aşamasının iş sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizdi.

Timur, personelin özel bir eğitimden geçtiğini söyleyerek, "Tüm ekip, açılış ve sonrası süreç ile ilgili online ve fiziksel olarak işyeri hekimimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımızdan özel eğitimler aldı. KidZania Üniversitesi'nin global eğitimleri ile çalışanlarımız salgında çocuklarla iletişim konusunda da eğitimlerini tamamladı" diye konuştu.

Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda bir süre kapalı kaldıklarını dile getiren Timur, "Sosyal mesafe, maske kullanımı, sıfır temas ve maksimum hijyen konuları üzerinde duruyoruz. Bayramın 2'nci günü çocuklara kapılarımızı açıyoruz. Çocuklar burada kontrollü sosyal hayatı deneyimleyecekler. Girişlerimiz kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Girişte ateş ölçülecek, çocukları güvenlik görevlileri ve hemşire karşılayacak. Çocuk ülkesinin kapasitesini yüzde 60 azalmış bulunmaktayız. Tüm aktivitelerin kapasitelerini tedbir amaçlı azalttık. Aynı zamanda şehir, nano gümüş teknolojisiyle düzenli aralıklarla temizleniyor. Yeni dönemde çocuklar tek kullanımlık kostümleri kullanacak. Çocuklar emeklerinin karşılığı olarak para kazanıyorlardı. Yeni dönemimizle beraber çocuklar banka kartıyla temassız bir şekilde işlem yapabilecek. Teması azalmak adına kapıları açık olarak sabitledik" şeklinde konuştu.

Pedallı asansörle virüs önlemi

Kontrollü bir sosyal hayat oluşturduklarının altını çizen Timur, "Ana girişten itibaren minimum temas gerçekleşiyor. Asansörlerde pedallar mevcut. Havalandırma sistemimizde NASA'nın da kullandığı ultraviyole teknolojisi sayesinde bakteri bulundurmamasını sağlayan teknolojiler kullanıyoruz. Dış kapıda bulunan ekrandan şehrin içinde bulunan kişi sayısı kontrol edilebiliyor. 7 yaşının altındaki misafirlerimizi ebeveynleriyle alıyoruz. Bu kapsamda temasın en az olduğu aktivitelere yönlendiriyoruz. Şehrin içindeki bütün aktivitelerde çocuklara, kontrollü sosyal hayatı ve koronavirüsten kendilerini nasıl koruyabileceklerini anlatıyoruz. Şehrin üniversitesinde kontrollü sosyal hayatın nasıl olacağı konusunda bilgi alıyorlar" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor 3. Sayfa
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Magazin
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Dünya
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Huzurevi sakinlerine bayram izni! Ailelerinin yanında 1 hafta kalabilecekler
Huzurevi sakinlerine bayram izni! Ailelerinin yanında 1 hafta kalabilecekler
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Türk İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çocuk oyun alanları yüksek tedbirlerle bayramı bekliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:00:02. #1.15#
title