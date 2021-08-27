Çocuk oyun alanları temizleniyor

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı, parklar ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı, parklar ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında yapılan çalışmalarda şehir genelindeki tüm çocuk parkları belli periyotlar halinde dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında çocuk oyun alanları temizleniyor, ardından da oyun ve spor aletleri en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.

Mahallelerindeki parkların sağlık açısından belli periyotlar halinde dezenfeksiyona tabi tutulmasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, çocuklara ve gençlere verilen değerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre