Çocuk Olmanın Keyfini Çıkacaklar

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, minik misafirlerine özel 23 Nisan etkinliklerine hazırlanıyor. Sihirbaz, Vefvef ve Baybalon gösterilerinin yanı sıra Çocuk Kulübünde Borni ve arkadaşları bu yıl da bayram sevincini doyasıya yaşatacak.

İzmirli çocukların her yıl heyecanla beklediği Forum Bornova 23 Nisan kutlamaları, bu yıl yine dopdolu bir program sunuyor. 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te sihirbaz Ahmet Küçükdoğan'ın gösterisiyle başlayacak etkinlikler, üç gün boyunca miniklere keyifli saatler yaşatacak.

Çocuk komedyeni Vefvef'in komedi ve sihir gösterileriyle eğlenceli vakit geçirecekler. 22 Nisan saat 14.00'te ve 23 Nisan saat 16.30'da Forum Bornova amfi tiyatroda çocuklarla buluşacak. 21 Nisan Cumartesi ve 22 Nisan Pazar günleri saat 16.30'da ve 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek özel Baybalon şovda, minikler balonların neşeli dünyasıyla tanışacak.

Forum Bornova Çocuk Kulübü, bu yıl Borni ve arkadaşları ile oyunlara 21 Nisan günü başlıyor. Her yaştan ziyaretçi Bili ile merak edip, Ceni ile dans edip şarkı söylecek, Keni ile şakalar yapıp, Borni ile tekerlemeler eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenecek. Çocukları aileleriyle oyunlara davet eden Forum Bornova Çocuk Kulübü etkinlikleri, hem eğlendiriyor hem de unutulmaz anılar oluşturuyor. Forum Bornova Çocuk Kulübü oyunları da 21, 22 ve 23 Nisan günleri saat 15.15'te çocukların beğenisine sunulacak.

ForumBüs'te eğlence rengarenk tişörtlerle devam ediyor

21-22 ve 23 Nisan günleri miniklere özel tasarlanan ForumBüs'te gerçekleştirilecek tişört boyama atölyesi, 4-8 yaş arasındaki çocuklara birbirinden güzel desenleri boyama imkanı sunacak. - İZMİR