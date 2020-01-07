Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

07.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:38

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda demokrasi örneği sergilendi. 4 başkan adayın yarıştığı seçimleri Yusuf Enes Güçlü kazandı.



Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi'nde bu hafta sonu genel kurul heyecanı yaşandı. Bursa'nın dört bir yanından 10-16 yaş arası çocukların katılımıyla 4 adayın yarıştığı genel kurulda Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi'nden 16 yaşındaki Yusuf Enes Güçlü, oy çokluğu ile yeni dönem başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Kurulu Başkanlığı'na Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Divan Kurulu üyeliklerine ise Ferah Gökçe ve Ebru Yaman seçildi.



Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni dönem için başkan adayı olan 4 çocuk projelerini anlatmak ve seçmenlerinden oy istemek üzere söz aldı. 10-16 yaş arasındaki çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi seçimlerini aileler de heyecanla izledi. Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, genel kurulda çocuklara daha güzel bir Bursa bırakmak için çalıştıklarını ifade etti. Demokrasinin ilk adımının katılım olduğunu söyleyen Başlar, "Sizlerin Çocuk Meclisi'nde, yaşadığı kente karşı sorumluluk duyan, kent yaşamında söz sahibi olmaya çalışan çocuklar olarak başarılı olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.



Genel kurulda başkanlık seçimi için dört aday yarıştı. Kapalı zarf usulü ile yapılan seçimlerin ardından Çocuk Meclisi Başkanı seçilen Yusuf Enes Güçlü, katılan herkese teşekkür etti. Yeni dönemde üzerlerine düşen tüm vazifeleri yerine getirmeye çalışacaklarını ifade eden Güçlü, "Bugünün çocukları, yarının söz sahibi yetişkinleri olarak yapacak çok işimiz var" dedi.



Yusuf Enes Güçlü başkanlığındaki yeni yönetimde, Begüm Üner, Azra Deniz, Yağmur Çelik, Azra Sena Bayrak, Zeynep Turgut, Mehmethan Özyer, Sayime Kocamaz, Furkan Turunç, Eray Asa, Osman Enes Asa, Dilara Deniz, Kağan Gücen, Dilara Başusta, Büşranur Gül, Selim Şen, Muhammed Talha Çoban, Emre Saray, Ece Koyuncu, Emirhan Saygılılar, Ömer Faruk Taşdemir, Elif Neşe Bayrak ve Cevat Turan Demir listede yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA