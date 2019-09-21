Çocuk mahkumlara Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi

21.09.2019 12:40

Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, suça karışmış çocukları topluma yeniden kazandırmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak için tiyatro etkinliği düzenledi.



Bayraklı Belediyesi ve Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde, Bayraklı Belediyesi tiyatro ekibinin sahnelediği "Kuvayı Milliye Destanı" büyük bir ilgi gördü. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro ekibi Nazım Hikmet Ran'ın "Kuvayı Milliye Destanı" şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini, Aslı Yalçın'ın ise yardımcılığını üstlendiği oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu alındı. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorlukların anlatıldığı oyun zaman zaman duygusal anlar yaşattı.



Programın ardından Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, Bayraklı Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek çocuk mahkumların cam üzerine yaptığı Atatürk resmini Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan'a takdim etti.



Cezaevi spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca; Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, kurum müdürleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA