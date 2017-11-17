Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından "Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı" düzenlendi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışındaki konuşmasına, merhum şair Abdülhak Hamit Tarhan'ın bir şiirine atıf yaparak başladı.



Tarhan'ın, "Kim demiş ki çocuk küçük bir şeydir, bir çocuk belki en büyük şeydir." derken toplumsal hazinelerin nerede aranması gerektiğini kuvvetli biçimde işaret ettiğini dile getiren Yayman, şairin yolundan giderek "Evet çocuk en büyük şeydir ve en nadide varlığımızdır." dediklerini söyledi.



Çalıştayın bilim danışmanı Doç. Dr. Erol Yılmaz da kütüphanelerin önemine değinerek, "Gelişmiş hiçbir ülke yoktur ki kütüphaneleri gelişmemiş ve niteliksiz olsun. Gelişmemiş hiçbir ülkede yoktur ki kütüphaneleri gelişmiş ve nitelikli olsun." ifadesini kullandı.



Türkiye'deki çağdaş çocuk kütüphanelerinin sayı ve niteliğini artırarak yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatılmış çocukların topluma kazandırılması amaçlanan çalıştayın sonuç raporu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü web sayfasından paylaşılacak.



Konuşmaların ardından, katılımcıların gruplara ayrılarak çalışmalara başladığı çalıştay, yarın sona erecek.