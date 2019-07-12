Çocuk kursiyerler resim sergisi düzenledi

Yaz dönemini daha verimli geçirerek yeteneklerini keşfeden çocuk grubundaki kursiyerlerin yapmış olduğu resimler beğenilerek yoğun ilgi gördü.

"ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLMELERİ İÇİN RESİM KURSU ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların yaz tatillerini faydalı bir şekilde geçirmeleri amacıyla resim kursu açtıklarını belirten Resim Öğretmeni Ercan Delioğlan, "Çocuklar ile ev, okul ve toplumsal ilişkilerini konu alan çok güzel resimler yaptık. Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için resim kursu çok önemli. Gerek çocuklara gerekse gençlerimize bu güzel fırsatı tanıyan, sanata ve eğitime desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

SANATA DESTEK VEREN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitim sonrasında yaptıkları eserleri sergileyen kursiyerlerin aileleri, eğitim, kültür ve sanata destek vererek çocuklara bu imkânı sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler