Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı
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Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri ile velilere yönelik sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı.

Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı
31.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:10

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri ile velilere yönelik sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı.

Eğitime önem veren Çayırova Belediyesinin çocukları geleceğe hazırladığı, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirdiği ve okul öncesi eğitim verdiği çocuk kulüplerinde kayıtlar 31 Ağustos'ta başladı. Mahallelerdeki semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet veren çocuk kulüpleri yeni dönem kayıtları 18 Eylül tarihinde sona erecek. Tam ve yarım gün olmak üzere eğitimin verileceği çocuk kulüplerinde korona virüs önlemleri alınacak. Her yaştan vatandaşlara eğitim veren Çayırova Belediyesi, yeni dönemde de yetişkinlere yönelik sanat ve eğitim kursları düzenleyecek.

Velilerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla dikiş, nakış, tel kırma, örgü bebek, iğne oyası, resim, müzik, gitar, bağlama, aşçılık, Kur'an-ı Kerim ve Arapça branşlarında açılacak sanat ve eğitim kursları kayıtları 31-Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Bilgi Evlerine yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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