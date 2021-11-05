Çocuk Kulübü Başkent Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Açılışı sonrası binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Başkent Millet Bahçesi'nde çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenleyen Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü yoğun ilgi görüyor.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği Başkent Millet Bahçesi, çocuklardan büyük ilgi gördü. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar birçok değişik etkinlik ve eğlencenin adresi oldu. Bebek ve çocukların çok sevdiği bir merkez oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu güzel alanı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz kapılarını açtı. Çocuklar ve ebeveynleri büyük ilgi gösterdi. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü'nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı olacak" diye konuştu.

" Ankara, Millet Bahçesi'ni çok sevdi"

Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Ankara'mızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Binlerce kişi ziyaret etti. Çocuklarımızın yüzü güldü. Çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle burada buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA