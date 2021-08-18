Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile ilgili yetkililer katıldı. Katılımcıların, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre