Çocuk Karavanı'yla Çocuklar Şenlenecek

Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler Derneği, Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ve Penny Appeal'ın ortaklaşa hayata geçirdiği Çocuk Karavanı, Mülteciler Derneği Toplum Merkezi'nde yapılan programla kapılarını çocuklara açtı.

Çocuk Karavanı projesi çocukların bir eğitim programı müfredatı yoluyla okul dışı eğitim, yaşam becerileri oyunları ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmaları için geliştirildi. Çocuk Karavanı konteyneri içerisinde büyük kısım aktivite alanı, diğer kısım ise oturma alanı olarak kullanılacak.

Açılış programında konuşan Mülteciler Derneği Toplum Merkezi Başkanı ve Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Mülteciler Derneği'nde Suriyeli mültecilerin eğitimden sağlığa kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtirken, "Çocuk Karavanı projemiz de burada gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin bir parçası. Proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Suriyeli çocuklarımızın kişisel gelişimlerini artırıcı çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç, Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ve Penny Appeal temsilcileri de açılışta birer konuşma yaptılar.