Çocuk kapıyı açmayınca eve itfaiye merdiveni ile girildi
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Çocuk kapıyı açmayınca eve itfaiye merdiveni ile girildi

VAN'da, ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan Veysel Sayıner (11), geri dönen yakınlarına kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri seferber oldu.

24.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:27
Çocuk kapıyı açmayınca eve itfaiye merdiveni ile girildi

VAN'da, ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan Veysel Sayıner (11), geri dönen yakınlarına kapıyı açmayınca ekipleri seferber oldu. Ekiplerin aracı merdiveni ile girdiği 6'cı kattaki evde çocuk uyurken bulundu. Uyandırılan çocuk, karşısında ekiplerini görünce şaşkınlık yaşadı.

ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Kiracılar TOKİ'de, Veysel Sayıner'i evde bırakarak hastaneye giden ailesi, hastane dönüşü kapıda kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapı açılmayınca evde olan çocuklarının sağlık durumundan endişe eden aile, itfaiyeye verdi. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen Edremit Grup Amirliği ekipleri, merdiven ile 6'ncı kattaki dairenin balkonundan içeri girdi. Uykudan uyandırılan çocuk, karşısında itfaiye ekiplerini görünce şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından çocuğuna kavuşan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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